金管局：次季流通信用卡微跌　交易總額按年減24%

香港金融管理局公布，今年第2季末在市面流通的信用卡總數為1,952萬張，按季下跌0.5%，按年則下跌0.4%。

受季節因素及整體經濟環境影響，信用卡交易量及金額(包括零售銷售及現金貸款)的走勢較為波動。其總交易量為20,371萬宗，按季增加0.4%，按年則減少0.6%；交易總額為1,436億港元，按季減少15.7%，按年則減少24.3%，其中83.4%為香港消費、9.8%為海外消費、6.9%為現金貸款。

扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，故難以計算在市面流通的扣帳卡總數。而涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額亦受季節因素影響。期內，其總交易量按季減少6.3%至3,543萬宗，總額則按季減少19.2%至690億元。

支付卡統計資料根據8家支付卡計劃營運機構的信用卡、扣帳卡計劃所發行的信用卡及扣帳卡的季度資料編製而成。

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