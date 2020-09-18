穆迪調升碧桂園債券評級至「Baa3」

此次調整後，碧桂園發行人評級由原來的非投資級「Ba1/正面」上調為投資級「Baa3/穩定」，而高級無擔保債券評級更是罕見地從非投資級「Ba2」連跳兩級上升至投資級「Baa3」，成為疫情環境下，為數不多評級能逆勢而上的企業。

穆迪報告指出，碧桂園的「Baa3」發行人評級反映了公司強大的品牌實力、多元的地域布局、強勁的流動性和穿越周期的具有彈性且穩健的營運紀錄。公司在中國各主要地區擁有均衡的土地儲備，足以支撑未來3至4年的業績增長。

穆迪認為，本次發行人評級調升，反映了碧桂園在房地産行業保持領先的市場地位及良好的業績紀錄，及其持續穩健的財務管理策略。而高級無擔保債券評級調升，反映出公司信用資質的增強及融資進一步多樣化，緩解了結構性風險。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020