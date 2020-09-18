樓價UPDATES：美孚新邨9月暫錄18宗買賣

二手交投回升，個別屋苑再錄理想價成交，荔枝角美孚新邨9月暫18宗買賣，其中原則一房園景單位，減價45萬元沽，成交呎價逾1.5萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣樂融軒中層G室，實用面積約508方呎，兩房設計，原業主叫價約950萬元，議價後以約930萬元易手，實用呎價約18,307元，新買家為同區用家，原業主於2017年1月以約740萬元購入，是次轉售帳面獲利約190萬元。

●鰂魚涌太古城9月暫錄得30宗租賃成交，平均實用呎租41元，包括碧藤閣高層H室，實用面積1,114方呎，套三房間隔及工人房，坐享郵輪碼頭海景，8月中放租叫租48,000元，當時租客仍未搬走，直至八月底才可睇樓，最終以43,000元租出，實用呎租38.6元。

●西半山金帝軒高層B室，實用面積439方呎，三房間隔，以998萬元易手，實用呎價22,733元，原業主於1997年3月以502萬元買入，持貨23年帳面獲利496萬元，單位升值99%。

●西區寶翠園3座中層H室，實用面積約666方呎，兩房間隔，望海景，原叫價1,820萬元，其後減價至1,800萬元，日前最終以1,788萬元易手，一共減價32萬元或約2%，實用呎價約26,847元，屋苑本月至今累錄約4宗買賣，現時約有100個二手盤源，入場費由約1,600萬元起。

－－－－－－

九龍區

●荔枝角美孚新邨9月暫18宗買賣，平均實用呎價約13,585元，包括7期萬事達廣場7號中層C室，實用面積467方呎，原則一房間隔，望萬事達園景，原叫價780萬元，後調減45萬至735萬元成交，減幅約5.8%，實用呎價約15,739元。

●長沙灣昇悅居9月錄約4宗買賣，屋苑1座中層C室，實用面積522方呎，兩房間隔，原先叫價920萬元，議價後以903.8萬元易手，實用呎價17,314元，新買家為用家。

●奧運站柏景灣8座中高層C室，望全海景，套三房間隔，實用面積約848方呎，以約2,010萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價約130萬元，以約1,880萬元成交，實用呎價約22,170元，新買家為家庭客，故睇樓1次後即拍板入市。

●新蒲崗譽．港灣7座中層F室，實用面積約511方呎，兩房間隔，享內園景，原先以980萬元放盤，經議價後減價33萬元或約3.4%，最終以947萬元成交，實用呎價約18,532元，新買家外區客，為了小朋友而換樓，第一次睇樓便即場還價成交。

●藍田居屋康逸苑D座高層6室，實用面積650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價780萬元，最終以754.3萬元易手，實用呎價11,605元，新買家屬於用家。

－－－－－－

新界區

●東涌東堤灣畔3座低層G室，兩房間隔，叫價700萬元，劈價45萬元，以655萬元沽出，實用呎價11,974元，單位現時有租客居住，不設睇樓，可交吉易手，新買家為本地上車客，難得上址業主肯減價，即把握機會入市。

●馬灣珀麗灣9月僅錄8宗買賣，其中17座中層L室，實用面積360方呎，一房間隔，享部分海景，今年6月叫價550萬元，本月下調至510萬元，新近經上車客議價後，進一步減至503.8萬元成交，實用呎價13,994元。

●屯門卓爾居3座高層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，月初叫價約700萬元交吉放售，儘管未有開放睇樓，仍火速吸引首置客洽商承接，雙方議價後終減價約12萬元，以688萬元成交，實用呎價約13,464元。

●屯門海翠花園6座中層H室，實用面積609方呎，新買家有意物色400餘萬的單位作投資用途，見上址擁全海景，雖然與原先的首期預算有落差，經過計算後，發現樓價可以負擔，決定由投資用途轉做自住用途，以655萬購入上址，實用呎價10,755元。

●大埔翠屏花園D座中層6室，實用面積269平方呎，一房間隔，開價450萬元，放盤一星期內，議價後以432萬元易手，實用呎價16,059元，新買家為區內用家，怕遲買會貴，即入市單位自住，原業主則於2017年以395萬元買入，持貨3年帳面獲利37萬元，單位升值9.4%。

●火炭駿景園7座低層C室，實用面積958方呎，套三房間隔，開價1,198萬元，議價後以1,100萬元沽出，實用呎價11,482元，新買家為用家，購入單位自住。

●沙田第一城9月暫錄約18宗買賣，新錄得40座中層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以550萬元易手，實用呎價19,366元，原業主則於2013年以320萬元購入單位，持貨7年帳面獲利230萬元離場。

●馬鞍山迎海2座低層D室，實用面積798方呎，三房兩廳連工人房間隔，原先開價1,250萬元，放盤兩個月，累減70萬元，減幅達5.6%，終以1,180萬元沽出，實用呎價14,787元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020