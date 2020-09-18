內地6部委擬允港澳居民開設個人人幣結算帳戶

中國人民銀行等6部委就進一步優化跨境人民幣政策徵求意見，政策包括放寬部分資本項目人民幣收入使用限制，取消非投資類外商投資企業人民幣資本金的境內再投資限制等。意見反饋截止時間為10月2日。

意見稿提出，為便利個人經常項下人民幣跨境收付，有意允許港澳居民個人同名匯款業務辦理。此舉將明確允許港澳居民可使用個人人民幣銀行結算帳戶，用於接受港澳同名匯款，每人每日有8萬元人民幣的額度，以更好地實現與現行帳戶管理規定的銜接，進一步便利港澳居民往來內地生活和工作。同時強調匯入資金使用須符合現行規定，即可用於境內消費性支出，不得購買有價證券、金融衍生品、資產管理產品等金融產品，以防範業務風險。

此外，意見稿亦建議，取消非投資類外商投資企業人民幣資本金的境內再投資限制。非投資性外商投資企業，在符合現行規定且境內所投項目合規的前提下，允許以人民幣資本金在境內再投資；境外投資者將境內人民幣利潤所得用於境內再投資，可將人民幣資金從利潤分配企業的帳戶，直接劃轉至被投資企業或股權轉讓方的帳戶，毋須開立人民幣再投資專用存款帳戶。

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