【零售浩劫】包浩斯售九龍灣物業 涉6848萬
2020年09月18日 21:13
東網電視更多新聞短片
包浩斯國際(00483)宣布，以6,848萬港元，向明亮光有限公司出售九龍灣啟祥道9號信和工商中心1樓、6樓多個物業、以及地庫貨車車位L11，其中約4,400萬元會派特別息，預期交易完成後錄得出售收益約4,740萬元。
交易分2批物業，第1批為信和工商中心1樓第47、48、49、50及51號工場及同層第27、28、47及48號工場平台，涉資1,380萬元。第2批是同廈6樓第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、32A、33A、34、35、36、37、38、39及40號工場，以及地庫之貨車車位編號L11，涉資5,468萬元。
買家明亮光公司的最終實益擁有人為胡才波。雖然說交易預期是有收益，但通告指，該等物業之初步估值共7,700萬元。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！