【零售浩劫】包浩斯售九龍灣物業　涉6848萬

交易分2批物業，第1批為信和工商中心1樓第47、48、49、50及51號工場及同層第27、28、47及48號工場平台，涉資1,380萬元。第2批是同廈6樓第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、32A、33A、34、35、36、37、38、39及40號工場，以及地庫之貨車車位編號L11，涉資5,468萬元。

買家明亮光公司的最終實益擁有人為胡才波。雖然說交易預期是有收益，但通告指，該等物業之初步估值共7,700萬元。

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