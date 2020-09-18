中美科技戰：封殺華為　不代表愛立信、諾基亞能贏

外國傳媒報道，雖然外界預計，美國封殺華為5G設備，有望讓愛立信、諾基亞(Nokia)等通訊設備廠填補市場空缺，但美國第3大無線通訊商AT&T管理層指出，由於有開放式無線存取網絡(O-RAN)解決方案，封殺華為可能將打破數10年以來，基站設備由少數廠商壟斷的局面，讓其他供應商有機會分佔市場，因此大廠愛立信、諾基亞等可能將面臨新一輪競爭。

報道指出，O-RAN解決方案可讓無線通訊營運商，混合搭配不同設備廠的設備組建基站，並有望讓美企Altiostar Networks、高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、思科(Cisco)、日本電氣(NEC)等和愛立信與諾基亞，一同分佔每年價值約350億美元的基站市場。

據研究公司Dell’Oro Group數據顯示，愛立信和諾基亞兩公司的基站市佔率，約高達3/4。

事實上，日本的網絡服務公司樂天已開始正使用NEC、高通、英特爾，Altistar等O-RAN聯盟公司的設備，升級到5G通訊。樂天表示，這能將資本支出減少40%、營運成本降低30%。

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