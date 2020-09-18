道指低開45點　美股一周狂吸資1848億

美股周五(18日)「四期結算」，即指數及個別股份的期貨和期權結算，根據往績，市況一向較為波動，道指早段低開45點，報27,856點；以科技股為主的納指則升67點，至10,977點。

日前急跌的蘋果公司(Apple Inc.)早段報110.26美元，微跌0.08%；亞馬遜升0.41%至3,021.014美元。

美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至9月16日止一周，美股基金大手吸資237億美元(約1,848億港元)，創2018年3月以來最多，而全球股票基金吸資額達263億美元，為3月以來最勁，債券基金亦錄得91億美元資金流入。反觀，現金基金錄得589億美元資金流出，創歷來第9大走資額。以行業計，科技基金及大型股吸資最多。

滙豐私人銀行首席市場策略員Willem Sels稱，暫未見市場亢奮迹象，客戶的持倉亦未升至危險水平。

美國近日軟件業掀起上市熱潮，繼Snowflake周三(16日)掛牌首日爆升逾倍後，遊戲設計軟件商Unity Software股份於周五(18日)稍後開始買賣，公司初步以每股52美元發售2,500萬股，高於之前介乎44至48美元的範圍，以招股價計，市值137億美元。Snowflake股價早段報231.32美元，升1.66%。

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