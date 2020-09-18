中美科技戰：美國商務部證實周日下架微信及TikTok

外國傳媒報道，美國商務部周五(17日)宣布，從9月20日(周日)開始，美企將被禁止銷售中國社交應用程式微信(Wechat)和短影音平台「抖音」海外版TikTok。這意味着兩大主要應用商店(App Store)不得不下架這兩款應用程式。聲明亦禁止美企通過微信，提供在美國境內轉帳或處理付款的服務。

美國商務部最新聲明中指控，中國已利用這些應用程式威脅美國國家安全，「在總統特朗普的指導下，美國政府已採取重大行動，打擊中國惡意收集美國公民個人資料的行為，同時推廣我們國家價值觀，以及積極執行美國法律和法規。」

美國商務部長羅斯表示，美國外國投資委員會(CFIUS)正審查甲骨文和TikTok的交易，透露談判正在進行。這暗示了交易遠未完成。

受上述消息影響，Snap和Facebook等美國社交媒體股市周五做好；甲骨文則偏軟。

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