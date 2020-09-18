【中美角力】特朗普又搞事　騰訊ADR較港收市跌逾1%

外電引述消息指，由美國財政部主持的美國外商投資審查委員會(CFIUS)致函騰訊持股的Epic Games和Riot Games等美國遊戲公司，查詢保安政策如何處理美國國民的個人資料。據估算騰訊在美國的資產總值達到220億美元，貢獻6至7%的收入和盈利，不排除騰訊會步其國內勁敵字節跳動被逼分拆短片分享平台TikTok的後塵。

另一方面，美國總統特朗普上月初簽署行政命令，周日(20日)起禁止騰訊王牌流動通訊程式WeChat於美國進行任何交易，一個名為「美國微信用戶聯盟」的組織早前入稟加州三藩市地區法院試圖阻止命令生效。據報法官於周四的聆訊表示有意暫緩禁令，事關禁令太含糊。華府代表律師卻反駁，法官不應以含糊為由暫緩禁令，因為美國商務部在列明甚麼交易會被禁止前，禁令都不會執行。

中外資券商現時普遍認為騰訊的增長還是靠國內市場，惟美國財政部前官員Aimen Mir指，華府「排查」美國遊戲開發商涉及數據量龐大，CIFUS隨時真的要求中國企業將美國業務「拆骨」，或許又會招致中國向在內地營商的美企報復。

騰訊股價周五曾瀉3.13%，低見510.5元，就算收市跌幅縮至0.38%，收報525元，恒指亦只能回升114點，收報24,455點。國企指數和恒生科技指數均收升70點，分別收報9,803及7,371點，回顧全周分別累升50及193點。

大華繼顯執行董事梁偉源稱，中美關係緊張之際，新股抽走資金也令恒指反彈力度疲弱，暫時仍未能擺脫於24,000至25,000點間上落的悶局。

不過，港元匯價持續趨強，周五兩度觸發7.75強方兌換保證，香港金融管理局共向銀行體系注資72.85億港元，銀行結餘將於下周二(22日)增至2,213.42億港元。值得注意的是，金管局月內共八度出手，入市規模達271億港元。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，新股集資活動接踵而至且季結臨近均刺激港元需求，但銀行總結餘進一步上升會持續限制港元拆息的升幅，預期一個月拆息的上升空間約10至20點子。周五一個月期息報0.46厘。

【中資股「回A」爭食】

中美科技戰火愈燒愈烈，加上滬深兩市新股已進入註冊制時代，不少在港上市中資企業紛紛加速「回A」爭食，搶闖打通境內A股資本市場的融資渠道。外資更重新熱捧A股，周五透過滬、深股通共淨買入94.73億元人民幣(下同)，規模創逾兩個月來單日最多。

內地券商華安証券周五發表報告指，A股首次公開發行(IPO)步入註冊制大時代，將促進市場競爭力，有利重塑個股估值。所謂新股「註冊制」，是監管機構僅對發行人提交申報資料進行形式審核，而不對證券本身的價值和發行人盈利等進行實質審查，故「註冊制」須以完善的資訊披露為基礎。

上海科創板與深圳創業板試行註冊制改革，向國際市場接軌，不但提高對國際資本吸引力，亦滿足估值10億美元以上的獨角獸回流內地上市需求。以近期即將同步在科創板及香港掛牌的「A+H」股螞蟻集團為例，就是註冊制改革吸引獨角獸企業的代表。

上交所周五公布，科創板上市委已同意螞蟻集團IPO「過會」，下一步將向中證監提交註冊申報，意味螞蟻集團經註冊後即將啟動招股流程。

受惠港股爭相登陸消息，科創50指數亦見回暖，連升兩日，周五收報1,403點，升1.47%，一周更累漲6.96%，結束連續5周跌勢。滬綜指周五亦止跌回升，以全日最高位3,338點收市，升2.07%，創逾一個月最大單日升幅，一周上漲2.38%，與科創50刷新8月來單周最佳表現。

由於全球指數公司富時羅素納入A股的調整於周五收市後生效，刺激外資連續4日密密掃貨，滬深主板成交亦按日回升至約8,356億元。深成指及深圳創業板指數周五收升1.77%及1.52%，報13,245點及2,596點，全周累升2.33%及2.34%，均自9月來單周最大升幅。

與此同時，人民銀行周五續進行逆回購操作，包括7天期1,100億元及14天期600億元，其中14天期為時隔逾3周重啟。據此計算，公開市場單日淨投放800億元，本周全口徑淨投放2,600億元。

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