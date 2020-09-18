【宅經濟退潮】巨企舵手不贊同全天候「在家工作」　原因係...

在家工作(work from home)在新冠肺炎下成為新常態，惟疫情爆發至今仍陷於拉鋸戰狀態，有研究機構指出，在家工作所帶來的生產力增長可能正逐步消失，似乎實體辦公室仍是不可取代。

標普全球市場智庫表示，大多數人都能靈活自如地由辦公室切換至家中工作，但對於許多打工仔來說，這種過渡是匆忙和非自願性質，令生產力前景存變數。而打工仔從辦公室撤離後，人際交往減少，加上疫情下經濟衰退，更令他們擔心飯碗不保，在情感上或構成傷害。

對於全球企業大規模實施在家工作，標普調查發現，僅一成一的打工仔表示喜歡，及感到更有生產力，而這些員工的職位普遍更高級，通常更精通科技，亦擁有較多遙距工作的經驗。

值得關注的是，約35%受訪打工仔表示，在家工作的工作效率更高，但卻無法投入工作，因為欠缺與工作團隊的聯繫以及難集中精力；約55%更認為此工作模式的效率及參與度較低。

長時間隔離令員工產生厭倦，一眾老闆亦認為是時候讓員工重返辦公室。資產管理公司貝萊德行政總裁芬克直言，對在7月獲聘的400名新員工感到憂慮，因為他們從未踏足過辦公室，擔心會造成生產力不足及不合拍的問題。

即使工作具有效率，他續稱，「最難的問題是保留企業文化，因在家工作的方式是難以體會公司文化」。他亦相信，在家工作會喪失許多重大想法和「茶水間閒聊」而激發的靈感。

串流影視平台Netflix董事長兼行政總裁黑斯廷斯更謂，在家工作對公司營運毫無好處，因為公司重視「創意思維」，也很需要效率與即時性，一旦員工無法親身在會議室討論，意見交流與想法創新都會受影響。

摩根大通行政總裁戴蒙認為，持續在家工作的模式會嚴重危害社會和經濟。他發現較年輕的員工有「疏離」現象，擔心大家「宅」在家會對整個社會產生更多的損害。

標普旗下調查顯示，美國於3月啟動第一輪封鎖措施時，約1/3企業視遙距工作為永久性變化，但疫情持續至6月時仍未消退，這數字躍升至約2/3。

芬克指出，即使疫情消退，相信貝萊德可能只有六至七成員工在辦公室工作，或以輪班制方式運作，公司營運也不會重返疫情前模式。黑斯廷斯則估計，疫後大部分企業可能改以「四天辦公室工作、一天在家工作」的模式，以代替全天候WFH。

【企掌舵人對點睇WFH？】

●難保企業文化

貝萊德行政總裁芬克指出，在家工作最難的問題是保留企業文化，因該方式是難以滲透公司文化。

●影響創新想法

Netflix董事長兼行政總裁黑斯廷表示，一旦員工無法親身在會議室討論，意見交流與想法創新都會受影響，對公司營運毫無好處。

●危害社會經濟

摩根大通行政總裁戴蒙指出，持續在家工作的模式會嚴重危害社會和經濟。

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