光麗科技4000萬人幣購Dream Venus 60%股權
2020年09月18日 22:08
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光麗科技(06036)公布，以4,000萬元人民幣，收購Dream Venus Ltd 60%股權。所購公司旗下公司上海格州微及格州香港，分別在中國從事包括工業自動化、電力系統及測量、汽車、新能源及消費電子等分部的電子元件分銷，以及在港分銷電子元件。
集團稱，收購事項可擴大產品組合，以滿足其現有客戶的需求及擴大客源。
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