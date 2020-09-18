【飯碗不保】傳滙豐擬裁減巴黎絕大多數衍生產品職位

早前曾有媒體報道，滙豐計劃直到2022年初，在法國的投資銀行部門總計678名員工中，裁員255人。消息指出，一些職位將轉移到亞洲，這些產品的大多數客戶都在亞洲。他們還補充，計劃還沒有最終確定。

在法國裁員將是滙豐行政總裁祈耀年(Noel Quinn)2月宣布的全球重組計劃一部分，其目標是到2022年，將風險加權資產總額減少1,000億美元以上，並裁減3.5萬個工作職位。滙豐銀行尤其側重於在法國進行裁員，該行在法國的零售部門計劃出售。

一些衍生品職位將留在巴黎，以服務該銀行在歐洲大陸的公司客戶。

滙豐法國的發言人拒絕就職位轉移發表評論，但重申該銀行先前的聲明，稱目的是「重新分配資金和資源以克服該業務的結構性挑戰，專注於可盈利的活動，降低成本基礎，從而維護我們的競爭力。」

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