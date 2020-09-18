1、受新冠肺炎疫情強制性停工影響，集團於本年度原定電視劇及綜藝製作類項目執行出現嚴重延期，此部分收益確認晚於預期；

2、受疫情相關政策以及市場氣氛影響，電影放映業務停滯，收入下降；及

3、於2019年7月1日應用的香港財務報告準則第16號租賃，以致租賃期最初數年在損益表中的支銷總額較高，而有關開支將於租賃期後期下降。自香港財務報告準則第16號的採納日期起，概無對剩餘租賃期內確認的累計開支構成影響。據此，由於集團目前在香港經營多間電影院，故應用香港財務報告準則第16號的影響導致本年度確認的有關開支上升。

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