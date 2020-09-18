星光文化披露股東售股
2020年09月18日 22:47
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星光文化(01159)接獲公司之單一最大股東鼎創投資知會，於2020年9月18日與Okelo Holdings Limited訂立協議，以向Okelo Holdings出售7,701.35萬股公司股份，佔於公告日期本公司已發行股本約9.35%。緊隨出售事項完成後，鼎創投資將持有1.43億股股份，佔公司已發行股本約17.36%，且將維持為公司之主要股東。
Okelo Holdings已與一名公司股東訂立協議，以收購合共6,000萬股股份，佔公司已發行股本約7.29%。
於公告日期，Okelo Holdings持有5,830萬股股份，佔公司已發行股本約7.08%。緊隨該等收購及出售事項完成後，Okelo Holdings將持有1.95億股股份，佔公司已發行股本約23.72%，並將成為公司之主要股東及單一最大股東。
Okelo Holdings之唯一股東為王佶，彼為盛跃網絡科技(上海)有限公司之董事長。
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