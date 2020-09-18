美國次季經常帳赤字創近12年新高

由於新冠肺炎疫情壓抑美國的商品和服務出口，抵銷了降低的入口費用，美國的經常帳赤字在今年第二季飆漲52.9%，至1,705億美元，為近12年來最高。

外媒報道，據美國商務部數據，美國第二季經常帳赤字增至1,705億美元，約佔美國GDP(國內生產總值)的3.5%，為2008年經濟經歷大蕭條第3季以來最高，且高於分析師估計的1,579億美元。美國第一季的經常帳赤字，也從1,042億美元，上修至1,115億美元。

美國第二季商品和服務出口額則降至4,447億美元，低於第一季的6,056億美元，也是2010年第一季以來最低。當地石油、民用飛機、車輛和引擎的出口額也急劇下降。而第二季來自海外的收入也有所下降，其反映在證券投資收入和直接投資收入減少；貸款和存款利息也有所降低；私人企業的罰款收入，也出現下降。

入口方面，美國第二季的商品和服務進口，從第一季的7,320億美元，降至6,096億美元，為2010年第三季以來最低，入口下降的主要原因，則是汽車、零件、引擎和石油的進口減少。

美國商務部經濟分析局指出，美國出入口貿易下降，部分原因是許多企業受疫情影響而僅有部分運作，或完全停止營運，以及旅客跨境流動受限。

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