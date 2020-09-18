【財經評論】美大選後勢變天　中企集資臨高潮

世界大變天前，各方都趕緊向市場搶錢，務求儲足糧草！近月內地企業來港上市步伐明顯加快，而已掛牌的中企股份更積極在全球股、債二市集資，反正大家都趁美國十一月總統大選前的資產泡沫高峰，趕搭「抽水」尾班車。誠然，以美國總統特朗普的性格，只要他在十一月成功連任，就毋須再為「選票」而有所保留，中美之爭勢全面升級，說不定新冷戰最終演變成一場熱戰！

面對十一月後的巨大未知數，加上香港仍具國際集資地位，大量中企按內地政策指導，以香港作為首選境外上市地。繼阿里巴巴後，勢打破全球集資紀錄的螞蟻集團，於中港兩地上市籌備工作正進行得如火如荼，近期明顯見到港元匯價非常強，足見資金已率先流入部署認購。

除了再有科企巨無霸新股落戶香港外，也明顯見到大量中企加快推進上市計劃，目前已落實爭取年底前來港上市的數目已超過二十家，相信是有見市場氣氛轉旺，能以較佳估值上市有關，趕搭「尾班車」之意尤為明顯。其實，中企急忙向市場「撲水」，並不局限於新股市場，近月不乏已上市的企業，在中港兩地大量配股或發債，一則是應監管要求減債；二則是確實有籌資備戰之需。觀乎美國聯儲局已確保，會維持市場流動性長期充裕，企業不在此時抽水，更待何時？

再看如今特朗普首要大事是爭取十一月連任，目前其行為要顧及選票，不容美國經濟再下滑，故近期雖然不斷攻擊中國，但明顯有所顧忌，惟雙方也心知肚明，市場的好時光正在倒數，企業鬥快圈錢的心態實不難理解。當美國大選完結，一旦特朗普連任，其對華政策就不須再有保留，甚至可短暫犧牲美國經濟，實行去到盡！除了地緣政治因素外，令人擔心的是，包括中美在內的北半球即將踏入冬季，新冠肺炎會否變種而令疫情再度大爆發乃無人能知，有效疫苗研發產銷亦需時，遠水難救近火，都成為後市重大隱患，目前趁市旺「儲水」無可厚非。

如今全球面對美國資產泡沫和債務問題持續惡化、中美之爭朝新冷戰發展，是一場堪比上世紀兩次世界大戰和經濟大蕭條的嚴峻危機，各方對中長線制訂基本防範措施決不可少，故目前所看到的企業集資潮，絕不是值得高興的事宜，因背後反映着「三軍未發，糧草先行」的準備，普羅大眾也宜做好應對，要有隨時迎來全球財富大挪移的心理準備！

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