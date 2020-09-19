全港250大型屋苑實用面積二手報價

最新大型二手屋苑成交價，一次過報晒畀你知！表內刊登最新港、九、新界250個大型屋苑單位的平均呎價及呎租。

－－－－－－

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020