東方日報B1：騰訊連環遭「特」襲　股價逆市跌

外電引述消息指出，由美國財政部主持的美國外商投資審查委員會(CFIUS)致函騰訊持股的Epic Games和Riot Games等美國遊戲公司，查詢保安政策會如何處理美國國民的個人資料。

據估算，騰訊在美國的資產總值達到220億美元(約1,716億港元)，貢獻6至7%的收入和盈利，不排除騰訊會步其勁敵字節跳動被迫分拆短片分享平台TikTok的後塵。

另一方面，美國總統特朗普上月初簽署行政命令，明日起禁止騰訊王牌流動通訊程式WeChat於美國進行任何交易，一個名為「美國微信用戶聯盟」的組織早前入稟加州三藩市地區法院試圖阻止命令生效，惟華府迅速「還以顏色」。

中外資券商現時普遍認為騰訊的增長還是靠內地市場，惟美國財政部前官員Aimen Mir指，華府「排查」美國遊戲開發商涉及數據量龐大，CIFUS隨時真的要求中國企業將美國業務「拆骨」，或許又會招致中國向在內地營商的美企報復。

騰訊股價周五曾瀉3.13%，低見510.5元，就算收市跌幅縮至0.38%，收報525元，恒指亦只能回升114點，收報24,455點，回顧全周仍累跌47點，連挫三周。國企指數和恒生科技指數均收升70點，分別收報9,803及7,371點，回顧全周分別累升50及193點。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵謂，滙控仍有機會跌穿30元，若明年環球經濟還未復原，將對銀行業經營環境雪上加霜。

大華繼顯執行董事梁偉源表示，中美兩國關係緊張之際，新股抽走資金也令到恒指反彈力度疲弱，暫時仍然未能擺脫於24,000至25,000點間上落的悶局。

不過，港元匯價持續趨強，周五兩度觸發7.75強方兌換保證，香港金融管理局共向銀行體系注資72.85億港元，銀行結餘將於下周二(22日)增至2,213.42億港元。值得注意的是，金管局月內共八度出手，入市規模達271億港元。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，新股集資活動接踵而至且季結臨近均刺激港元需求，但銀行總結餘進一步上升會持續限制港元拆息的升幅，預期一個月拆息的上升空間約10至20點子。昨日一個月期息報0.46厘。

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