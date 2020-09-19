歐股周五受壓　Roche逆市上漲逾1%

歐洲股市周五(18日)受壓，英國富時100指數收報6,007點，跌42點或0.71%；法國CAC指數收報4,978點，跌61點或1.22%；德國DAX指數收報13,116點，跌91點或0.7%。

西班牙銀行Caixabank和當地國有銀行Bankia的合併計劃獲得董事會批准，兩家銀行將組建成西班牙最大的銀行。Caixabank股價周五跌2.18%；Bankia則挫4.76%。

瑞士製藥商羅氏公司(Roche)宣布一項研究表明，旗下一種藥物降低了新冠肺炎患者需要呼吸機治療的可能性。羅氏公司股價收市上漲1.73%。

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