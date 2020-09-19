美股中段急挫　道指下瀉400點

美國股市周五(18日)至中後段急挫，道指最新報27,501點，跌400點或1.43%；標指現報3,301點，跌55點或1.65%；納指現報10,676點，跌233點或2.14%。

大型科技股出現拋售，亞馬遜、蘋果公司齊挫逾3%；Netflix跌2%至460美元；Facebook則跌1.4%。

美股周五「四期結算」，即指數及個別股份的期貨和期權結算，根據往績，市況一向較為波動。另外，投資者繼續關注美國國會財政刺激方案談判的進展，儘管美國總統特朗普敦促盡快達成協議，但民主黨和共和黨人有關新一輪紓困刺激方案的談判仍陷入僵局。

美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至9月16日止一周，美股基金大手吸資237億美元(約1,848億港元)，創2018年3月以來最多，而全球股票基金吸資額達263億美元，為3月以來最勁，債券基金亦錄得91億美元資金流入。反觀，現金基金錄得589億美元資金流出，創歷來第9大走資額。以行業計，科技基金及大型股吸資最多。

滙豐私人銀行首席市場策略員Willem Sels稱，暫未見市場亢奮迹象，客戶的持倉亦未升至危險水平。

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