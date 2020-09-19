紐約期金收漲0.6%　美匯指數偏軟

美國股市周五(18日)反覆受壓，刺激國際金價做好，紐約12月期金收報每安士1,962.1美元，升0.6%。全周計，紐約期金累升約0.7%。

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示，預期金價會持續向好，主要由於美元可能會繼續回軟。他續說，來自政府及央行的刺激經濟措施均有助支持金價表現。

美匯指數周五92.91，微跌0.05%。

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