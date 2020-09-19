紐約期油全周累升逾一成　創3個月來最強表現

國際油價周五(18日)個別發展，紐約10月期油收報每桶41.11美元，升0.14美元或0.34%；布蘭特11月期油收報每桶43.15美元，跌0.15美元或0.35%。

總結全周，紐約期油累升逾一成，創6月以來最單周升幅；布蘭特期油累升約7.4%，主要受益於沙特在油組會議上敦促盟國遵守減產配額；颶風薩莉(Sally)周內在美國登陸，對墨西哥灣油產設備帶來影響；以及大行預期油市供應將會短缺。

高盛早前發布報告，預測今年第四季油市將出現每日300萬桶的供應短缺，重申對今年底布蘭特油價49美元，以及明年第三季再升至65美元的預測。

瑞銀亦預測到油市供應不足的可能性，預測今年第四季布蘭特油價升至45美元；至2021年中則預期再升至55美元。

另外，油服公司貝克休斯周五公布，美國上周活躍石油鑽井下降1台，至179台，預期下降2台；活躍天然氣鑽井增加2台，至73台；總鑽井增加1台，至255台。

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