【全球攬炒】巴西失業率飆至14.3% 兩周激增百萬人失業

巴西公布，8月第3至第4周的失業人口數量增加超過100萬人，總共約有1,370萬人在就業市場中尋找工作機會，失業率上升至14.3%，達到今年5月份以來的最高水平。

分析表示，巴西失業人口增加與社交隔離措施放寬直接相關。5月初市民都處於居家隔離狀態，對工作的需求並不強烈。惟企業相繼關閉，失業人口也愈來愈多。而隨着目前社交隔離措施的放寬，人們開始出來尋找工作，給就業市場帶來壓力。

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