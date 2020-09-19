傳《花花公子》母企擬借殼上市

外電引述消息報道，美國著名成人雜誌《花花公子》(Playboy)母公司Playboy Enterprises計劃重返股票市場，正在探索各種選項，其中包括與投行合作，透過與潛在特殊目的收購公司(Special Purpose Acquisition Companies，簡稱SPAC)的合併來借殼上市。

事實上，通過SPAC進行IPO的模式已經存在多年。本質上是一種先發空頭支票成立公司，再找到標的公司收購併購的曲線上市方法。

赫夫納(Hugh Hefner)於1953年創立《花花公子》，並於2017年逝世，享年91歲。其家人於2018年，以3,500萬美元的價格，將Playboy Enterprises的35%股份賣給私募公司Rizvi Traverse Management，其後將公司私有化，當時交易對公司估值為2.07億美元。

然而，曾經叱咤一時的《花花公子》銷量近年一落千丈。新冠肺炎疫情更加劇其所面臨的嚴峻挑戰，導致該公司在今年3月時宣布發行春季號後便會停刊印刷版本，並將工作重點放在網上版本。

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