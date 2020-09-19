1周10大驚奇：「殭屍」殺到！小心最快6個月掀全球壞帳風暴

2020年轉眼間已來到9月下旬，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，回看異象有得有失！之後會如何呢？一日未到美國總統大選，也宜作壁上觀！

【1、全球攬炒！小心6個月或12個月後...】

世界銀行旗下的國際金融公司(IFC)亞太地區副總裁Alfonso Garcia Mora本周警告，亞太地區破產企業數量將大幅增長30%。

他指出，受疫情影響，企業無力還債的能力上升，導致不良貸款率激增，亞太地區面臨破壞性金融危機。對此，他預料亞太地區破產企業數量將增長30%。他又認為，雖然很多公司都被延長還債時間，但許多央行並不要求金融機構定期監測這些公司的償付能力，是非常危險的。

因此，目前最有可能發生的情況是：當銀行在6個月或12個月後打開帳簿時，將發現這些公司的不良貸款率不是2%，而是20%！很明顯，它們會由醫療危機(即今次疫情)開始，然後陷入經濟危機，最後可能陷入金融危機。

最後，他引用世界銀行的數據指出，約50%公司在未來一年，將沒有足夠的收入來還債。除了少數國家外，亞太地區的司法系統還沒有準備好能處理大量破產案件，而小型企業也缺乏精簡的方法來宣布破產、並重新開始。接下來可能會有許多無法清盤的「殭屍公司」(所謂「殭屍公司」，即靠「債冚債」度日，而又不能隨便倒閉的企業，因涉及龐大就業或債務)。

【2、「殭屍企業」風險暴增 尤其歐洲埋下炸彈】

除了亞太地區風險暴增外，疫情於全球肆虐，導致「殭屍企業」風險暴增！信貸機構Creditreform研究顯示，德國約有1/6(約55萬家公司)公司可被視為殭屍公司，美國銀行7月的報告更認為，在歐洲所有「殭屍公司」之中，英國公司的佔比約高達1/3。

報道指出，殭屍公司的數量正因低利率環境，以及公司發行債務而激增。歐洲方面，美國銀行7月報告認為，歐洲的殭屍公司總數中，有1/3是英國企業。英國前進(Onward)智庫指出，英國所有企業當中，目前有20%是「殭屍企業」，比率約自3月以來上升4個百分點。

信貸機構Creditreform數據顯示，德國已約有1/6的公司是殭屍公司。前進智庫數據也指出，在英國，「住宿和食品服務」及「藝術、娛樂和休閒」兩項受疫情打擊最嚴重的領域中，「殭屍公司」的佔比分別飆升了9個和11個百分點，比率分別達到23%和26%。

報道指出，「殭屍公司」數量激增，來自許多企業在疫情下營收減少，但卻藉發行新債「續命」，以及已經是殭屍的企業，在沒有破產也沒有重組債務下，仍接受政府紓困所致。據俗稱「央行之母」的國際結算銀行(BIS)數據顯示，今年首8個月的非投資級公司，已發行價值3,220億美元的債券，與2019全年發行量持平。小公司則接受由政府支持的銀行貸款，但出於疫情打擊了收入和現金流，讓公司很快就燒光了借來的現金，同時債務仍未償清，使公司成為「殭屍公司」。

前進智庫建議，企業可將疫情期間發行、且無法償還的債務，轉換成當公司開始獲得盈利時，才開始需要償付的債務，以解決負債問題。

【3、調查指60%美商戶將要結業 重災區係...】

除了全球湧現「殭屍企業」外，新冠肺炎對經濟影響持續，不少企業索性關門大吉！據美國評論網站Yelp本周公布的最新數據顯示，自3月起疫情期間關閉的美國商戶，約有60%將會永遠倒閉，其中又以餐館業最受影響。

Yelp數據顯示，由3月1日至8月31日，登錄於Yelp網站的業者，已有近16.37萬家停業，較7月10日增加23%，而該等已停業的營業者當中，約有9.8萬家表示將永久關閉。

所有已停業的商戶中，約3.21萬家經營餐廳，並有約61%或近1.96萬家的餐廳表示已永久停業。

餐飲業協會警告，許多受疫情重創的餐廳將無法捱過去。美國餐廳協會(NRA)亦指，約10萬家餐飲業者已永久關閉，或將長期關門，預期餐飲業今年將損失營業收入達2,400億美元(約1.872萬億港元)。

【4、巨企憂「在家工作」影響創意及企業文化】

即使企業能勉強生存，也要擔心「前景」！本周有報道指出，不少美國巨企舵手開始擔心「在家工作」對企業文化帶來的影響！

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)於今年3月曾表示，雖然當初懷疑自己在家工作的能力，但已發現這種工作方式其實提高了工作效率。不過，如今他開始擔心在家工作會造成生產力及合作不足，而「最艱難的問題是文化的存留，因在家工作方式是不會有公司文化的」。在思考策略的過程中，芬克擔心企業的在家視頻營運模式，會喪失許多重大想法和「茶水間閒聊」而激發的靈感。

被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)早前也表示，回去辦公室工作是一件好事，也認為持續在家工作的模式會嚴重危害社會和經濟。他發現較為年輕的員工有「疏離」的現象，他擔心大家呆在家中會進一步對整個社會產生更多的損害。他坦言：「如果不小心，不控制好，那麼抑鬱、服藥過量會令更多人死亡。」

串流影視平台Netflix董事長兼行政總裁黑斯廷近期也表示，不認同在家工作有好處，因員工之間的意見無法相互溝通，沒有積極效益。

他表示，旗下8,600名員工目前多數獲准在家工作，但不代表自己支持不回辦公室。由於Netflix重視「創意思維」，也很需要效率與即時性，一旦員工無法親身在會議室討論，意見交流與想法創新都會受影響，對公司營運毫無好處。

事實上，有分析亦指出，在家工作長期可能有不少壞處，例如團隊文化與凝聚力萎縮，同事之間的合作、溝通能力下降，缺乏客戶服務資訊，甚至是公司關鍵機密信息有風險等。

【5、企業最憂心的不是疫情 而是「人才」！】

講起企業前景，事實上，它們最憂心的已是「人才」！受疫情衝擊，全球最具影響力的一眾企業行政總裁(CEO)正面臨前所未有的不確定性，會計師行KPMG本周發布「KPMG 2020年全球CEO前瞻調查」指出，人才風險是最為顯著的挑戰，同時也帶動企業檢驗及審視其企業責任與永續經營理念，包括擴大社會貢獻與企業宗旨。

KPMG全球總部在今年1、2月疫情衝擊尚未全面影響主要市場前，針對1,300名CEO進行年度調查，並於7月6日至8月5日針對其中315名CEO再進行追蹤調查，以了解CEO於疫情期間的思維轉變。

調查發現，CEO對未來全球經濟表現與疫情前相比有較大的轉變，32%對未來3年全球經濟增長的信心度較年初調查時為低。

KPMG全球主席Bill Thomas說：「CEO首要關注事項在這6個月內有顯著的改變，明確的表示企業必須急速進行改革，以因應疫情所帶來的挑戰與衝擊。全世界的企業領導人皆採取果斷明確的決策以面對不確定性。而疫情衝擊更加速了現行企業數碼化與社會責任相關營運策略的落實。然而，其他領域的未來規劃更具挑戰性，特別是關於未來工作模式與問題解決方案。因此，CEO着重於人才管理的重要性，以維持與追求企業未來增長。」

回看今年1月，CEO將「人才風險」管理排名於其他11項企業增長風險之後。然而，自疫情爆發後，「人才管理」躍升為對企業供應鏈及環境變遷風險最具顯著影響的威脅。

KPMG表示，許多企業已重新擬定其人才管理策略，在動盪的時代需透過跨領域人才為企業帶來突破。他認為，在數碼化年代，人才必須結合創意、數碼能力、新興科技，以及不斷學習吸收的能力、環境，與企業共同創造下個高峰。

【6、全球財困危機！四成人憂生計 難頂「零收入」半年】

由上述可看到，企業生存問題極具挑戰，折射出打工仔生計也受損，面臨全球財困危機！擁有36個成員國的經合組織(OECD)本周發表的2020年「國際成人財務素養能力調查」報告指出，在26個國家、共12萬5,787位受訪者中，有42%擔憂自己的日常生計支出；40%擔心財務狀況；37%表示日子僅勉強過得去。

該調查的最重要問題是：「如果你失去了主要收入來源，在不借錢或不搬家的前提下，能支持日常生活開支多久？」結果發現，28%表示僅能支持一周；25%能撐一個月；15%能撐3個月；18%能撐半年；剩下的14%不是撐更久，而是「不知道」！調查認為，這些人透露出他們可能並未考慮後果，或缺乏資源來準備財務緩衝。

【7、「一哥」美國民眾也財困 靠「棺材本」度日】

上述調查雖然不包括「一哥」美國，但據美國媒體最近報道，許多民眾也陷財困，情況不見得好過全球其他地方。全美四大城市的民眾表示，正面臨嚴重財務問題的比率：芝加哥50%、紐約53%、洛杉磯56%、休士頓63%，遇到的問題包括儲蓄用清，支付帳單及醫療費用有困難。

另有調查顯示，美國民眾正動用「棺材本」來維持生計。根據美國個人理財網站FinanceBuzz上月公布的調查顯示，每10個美國人當中，就有近3人因疫情帶來的經濟衝擊而減少儲蓄，或完全停止為退休儲蓄。此外，很大部分民眾動用「自身存款」度日。

理財網站MagnifyMoney5月的報告也顯示，過去60天，約3成擁有退休帳戶的人要提取存款，平均提取6,757美元(約5.2萬港元)。

晨星公司個人理財總監Christine Benz指出，提取「退休存款」凸顯美國經濟「K形」，即有錢人在疫情中相對未受影響，底層的人則遭遇不成比例的收入損失，且必須動用各種存款來支付基本開支。

【8、若「惡性通脹」來臨 結局是爆發「熱戰」？】

事實上，全球央行為了應對疫情而巨量放水，絕對有後果！雖然目前通脹依然低企，但相信只是因民眾被抑壓消費所致。一旦各地陸續解封，民眾相繼出現報復式消費的話，可能會激發惡性通脹。回看歷史，結局絕不兒戲！

要數惡性通脹案例之一，是1918年至1924年間的德國，由於背負巨額戰爭賠款，最終因大量印錢而「出事」。於1921年，當時的德國貨幣馬克大幅貶值了75%，通脹加速上升，民眾擔心通脹侵蝕購買力，繼而大肆到商店瘋狂搶購，商品被一掃而空。到了1922年6月，由於涉及第一次世界大戰的賠款和解破滅，馬克崩潰，引爆了銀行擠提潮，1922年9月德國陷入超級通脹惡性循環，當年馬克最大面值的鈔票達到5萬元，1年後變成100萬億元，馬克兌美元匯價曾達4.2萬億馬克兌每美元，結果紙幣變成「牆紙」。

於1922年7月至1923年11月期間，由於德國物價狂飆38.7億倍，通脹達百分之360億！一杯咖啡在「落單」時要5,000馬克，更驚的是，飲完後可能已升到7,000馬克一杯；有人用手推車載滿馬克銀紙去超市換食物，結果是「手推車」被偷，「銀紙」被棄在原地！足見當時「銀紙變廢紙」的慘況。到了冬天，民眾甚至會將「整疊銀紙」當柴燒。在1923年10月底惡性通脹危機結束前，德國的貨幣存量只夠買1條一公斤的麥包。

為了解決危機，德國先後採行了5大政策，包括重整賠款、發行新貨幣「地租馬克」和「帝國馬克」、對可印製的鈔票設下限制、終結債務貨幣化(即印錢「債冚債」)，以及縮減預算赤字。這「閂水喉」措施除了讓德國人民受盡苦楚外，也促使民粹主義崛起，埋下第二次世界大戰伏筆。

【9、「石油霸權」恐已終結 需求永不會回到疫前】

「惡性通脹」會否來臨暫且不知！不過，「石油霸權」恐已終結，可能是不爭事實。全球3大石油巨頭之一BP(英國石油)本周發布今年度能源展望報告，指出石油需求持續增長時代已結束，成為首家發表「悲觀預言」的石油巨企，並稱石油消費永不會回到疫情爆發前水平，未來20年即使是最樂觀的估計，石油需求不會好過「基本持平」。

BP的預測明顯有別於全球主流估計，因後者料石油需求仍會持續增長10年或更久。BP認為，能源轉型會使世界逐步遠離化石燃料，也預期到2050年石油消費量會由目前水平大幅下降50%，最糟甚至可能下降80%。就算未來數年，全球經濟會跟隨旅遊限制放寬而復甦，也認為居家工作的「疤痕」效應猶在，能源消耗增長會更緩慢。

BP與英荷合資的皇家蜆殼、美資埃克森美孚並列為「全球石油界3大巨頭」。近年BP已加速轉型，例如收購英國最大電動車充電公司Chargemaster，今年9月稍早前斥資11億美元，取得挪威Equinor公司在美國2項風電計劃各50%股權。

【10、80後傳奇！她1年內身家由350億插至0 現自稱有精神問題】

最後分享一個「80後傳奇」。事緣本周有報道指出，美國法官已批准對現年約36歲的Theranos創辦人Elizabeth Holmes作精神檢查，作為她犯罪是受心理狀況影響的證據。她因初創公司涉嫌詐騙而被控12項罪名(下文回顧)，但表示要證明自己有精神問題。

現時法官裁定，美國聯邦檢察官可在兩天內，對Holmes作14小時的精神測驗和檢查。根據法院文件，她於去年12月通知檢察官，指有意「提出專家證據，證明被告有精神疾病或缺陷或任何其他精神狀況，造成犯罪」。

兩名美國政府專家──法醫神經心理學家Daniel A. Martell和三藩市加大精神病學教授Renee Binder，會在14小時作檢查。

【1年內身家由350億插至0】

如果你1年間由350億港元身家跌至零，甚至跌凸，會有何感覺？上述的「80後」Elizabeth Holmes就是例子。

她曾創立了初創企業血液檢測公司Theranos，於2015年首次獲得融資。回顧2003年，當時19歲的Holmes從美國著名學府史丹福大學輟學後，創辦了Theranos，2014年估值一度達90億美元，由於Holmes擁有50%股權，曾坐擁45億美元(約350億港元)身家，被稱為「女版喬布斯」。然而，她於2016年6月，身家由350億元直接降至「零」！

原因是Theranos身陷「造假」醜聞，受數家美國聯邦及州份機構調查。據當時法院文件顯示，該公司被控虛報其血液檢測技術的精確度和質量，從而危害客戶健康。因此，《福布斯》一度表示，Holmes的股權實質上已一文不值，身家由有到無時隔僅1年。

回顧Theranos當初之所以引起投資者關注，是因其血檢技術能實現微型化、無痛、無創傷，也不需要到醫院，4小時能做240多種檢驗。不過，Theranos的技術不斷受到質疑，收到了許多醫生、護士的投訴電話和郵件，最終陷入「造假」醜聞。

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