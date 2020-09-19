Wetland 3期開售：暫錄逾30伙獲認購
2020年09月19日 11:03
東網電視更多新聞短片
市場上兩個全新樓盤周末同步開售。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期，周六(19日)推出133個單位進行首輪銷售，售樓處內、外均出現大批準買家，按分組時段到場排隊報到及等候揀樓，場面熱鬧。據悉，項目暫已錄得逾30伙獲認購。
發展商日前截止接受認購，共錄得3,102個登記，超額認購逾22.3倍。該批銷售單位折實售價由413.3萬至1,181.34萬港元，整批單位價單市值超過10億元。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！