英國脫歐：傳摩通擬將200名銀行員工遷離倫敦

英國脫歐過渡期將於年底屆滿，外電引述消息報道，美國華爾街大行之一的摩根大通認為雙方在年底前達成金融協議的可能性非常渺茫，因此該行決定啟動應對計劃，通知約200名員工要為遷出倫敦做好準備。

報道指出，在銷售和交易等領域工作的摩通員工將需要簽訂新合約，並準備在明年1月1日之前及時搬遷。員工將遷往巴黎、法蘭克福、米蘭和馬德里等城市，並獲得6個月的通勤、住宿支持以及語言課程的資助。

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