Wetland 3期開售：大手客逾千萬連購兩伙

天水圍Wetland Seasons Park第3期周六(19日)開售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情緩和下，買家入市態度轉趨積極。該行客戶周六出席率達7、8成，用家比例高，佔7成。項目集中供應樓價約400萬至約600萬港元單位，預料首輪推售133伙可近沽清，料會吸納部分居屋客源。

該行剛錄得1組買家連購兩伙，合共斥資約1,050萬元購入1個一房及1個兩房戶。

他指出，周六兩個新盤同步開售，西營盤藝里坊．2號推出單位可望「一Q清枱」，料周末過後9月一手成交量增至約500宗，全月可錄約800至1,000宗。

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