翹翠峰三房戶減價8萬元獲承接

中原地產副區域營業經理王勤學表示，樓市回復熱鬧，增強買家入市信心。元朗翹翠峰6座中層E室新近錄得成交，實用面積822方呎，三房套房間隔，望大單邊開揚景致，放盤少有。單位叫價930萬港元，議價後微減8萬元，以922萬元成交，折合實用呎價11,217元。

買家為換樓客，見業主願減價，隨即拍板入市。原業主於2009年7月以356.3萬元買入單位，持貨11年轉售，帳面獲利565.7萬元，單位升值約1.6倍。

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