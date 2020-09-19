藝里坊．2號開售：投資客擬1500萬購兩伙
2020年09月19日 11:51
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布少明
西營盤藝里坊．2號周六(19日)開售，美聯住宅部行政總裁布少明表示，該行客戶出席率約8成，由於項目以細單位為主，吸引不上車客及投資客垂青，估計投資客比率較高，佔約5成，有客戶擬斥資約1,500萬港元購買2伙投資。
他預計，項目落成後，呎租可達約80元水平，租金回報率約3厘半。由於市況向好，項目具有加價加推空間。
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