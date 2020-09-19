致富智庫：巴菲特及蓋茨對創富有何忠告？「共通點」原來係...

講到成功，不少人會以多少財富及成就來衡量，這確實亦是公平的方法。不過，凡事不要太表面，要被外界定義為成功，背後必須作出不同程度的犧牲。

「股神」巴菲特曾說：「時間就是要犧牲的事之一。這是唯一一項你不能買的事物。我可以買任何想要的東西，惟基本上，我不能買時間。」是的，無論是任何人，每日也只能擁有24小時，每做一件事，代表你要犧牲做另一件事。

「股神」嗜好是玩橋牌，因這遊戲需要耐性、策略、戰術，要無時無刻計數。他與人分享成功之道時說：「要喜愛閱讀。每日閱讀500頁，吸收了知識，並建立它，猶如複式利率。」他現時每日花80%時間在閱讀上。

至於他的老友、微軟創辦人蓋茨曾說：「我在20多歲的時候停止聽音樂、看電視。這看起來很極端，但我這樣做，是因為我覺得這些娛樂會打擾我去思想軟件。」事實上，這也變成了蓋茨育兒的基礎。他不會准許兒女在14歲前用手機，較一般其他小孩10歲遲，並以「不用手機」為家規之一。正如他說：「為了追求較高回報的活動，我們必須放棄較低回報的活動。」

【蓋茨與「股神」鮮有亂使錢】

講起蓋茨與「股神」，他們都被視為節儉的富豪！其中，蓋茨的身家保守估計超過1,000億美元(超過7,800億港元)。他曾對媒體表示，對奢侈品毫無興趣，甚至自豪地說：「只戴10美元(約78港元)的手錶。」他的衣着也很簡單，多數是一件有領的裇衫搭一件簡單的V領毛衣，通常是紫色。

多年來，令他揮霍的地方只有「3件事」：今年3月在加州購買價值4,300萬美元(約3.35億港元)豪宅。再對上一次的揮霍是1994年，當時他花了3,080萬美元(約2.4億港元)在拍賣會上買了萊斯特手稿《Codex Leicester》，萊斯特手稿是達文西(Leonardo da Vinci)於1506至1510年的科學作品，著作加上素描有72頁。現時這份文藝復興時期的手稿收藏於蓋茨的大型圖書館，偶爾也會借給博物館展覽。第3次揮霍是購入4,000萬美元(約3.12億港元)的快遞私人飛機，主要用於商務旅行。

他的「好友」巴菲特(Warren Buffett)更慳！據悉，他現在仍住在1958年購入的房屋，每天早上吃麥當勞早餐，他不買豪宅、遊艇和超級跑車，甚至多年來一直使用20美元的「翻蓋手機」(不是智能手機)，直到今年2月才換成iPhone 11。

巴菲特曾表示，從未渴望擁有更多房屋、各種名牌和多輛車，唯一的奢侈品就是私人飛機，因這為他節省很多旅行時間。

他解釋，有些事情是金錢買不到，到了某個程度的生活品質與花多少錢無關。他說：「我的生活再快樂不過。事實上，如果我有6、7棟房子，情況會更糟糕，所以我擁有所需要的一切，且我不再需要了，因為到某個程度，錢不會讓我生活更快樂。」

【巴菲特與蓋茨一致認同的發達共通點！】

那麼，這兩位殿堂級大師，對有心創富的人士有何忠告呢？他們縱使有不同的觀點，但有一點是兩人都認同的，就是「專注」！

巴菲特說：「專業或假期是很重要的抉擇，成功的人，總會是有熱誠的人。如果你見到有人擁有合理的智商，加上有巨大的熱誠去做事，就會發現在他身邊的人也會擁有類似的特徵。」蓋茨十分同意這點，形容像在賭場一樣，所有人都會很專注，身邊的人也會是賭徒。這情境就是成功人士的共同點。

巴菲特曾對成功有以下說法：

●經常要了解誰與你做交易

巴菲特說：「你不能與一個壞人做一場好交易。」

●選擇正確的人群

巴菲特說：「你最好與比你更好的人一起，揀選一個比你的行為更好的群體，你就會轉向那方面發展。」

●不要急進，凡事需時

巴菲特說：「無論是如何天才或盡多大的努力，有些事情總需要時間，就恍如你能讓9位女士懷孕，但不能在1個月內生小孩。」

●如果你想成功，必須培養閱讀習慣

巴菲特說：「我只是坐在辦公室裏整日閱讀。」

●成功不是以價錢牌或數字來衡量

巴菲特說：「我量度成功是以多少人喜歡我來定義。」

●不要忘記生意的基本

巴菲特說：「價格是取決於你要付的；價值是取決於你所得到的。」

至於蓋茨，他曾推介一本「啟蒙書」，不妨參考一下：

●《商業冒險》

蓋茨素來喜歡閱讀，若要他只推介一本書，他特別推薦由布魯克斯(John Brooks)寫的《Business Adventures》(中文譯作《商業冒險》)。蓋茨稱，這本是他最長時間喜歡的商業書籍，雖然該書已經有超過40年的歷史，但當中的教訓今天仍然適用，作者對企業洞察力銳利，可以作為企業永恒基礎。

蓋茨曾說：「這是『股神』巴菲特也推薦的，是商業經典代表作。這本書面世45年，是巴菲特在面世20多年後借給我看的，《商業冒險》仍是我讀過的商業書中最棒的。」

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