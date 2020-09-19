傳歐洲央行研明年初解除禁止銀行派息要求

新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，歐洲央行曾要求銀行業不要支付股息，以保留資本用於放貸。外電引述消息報道，歐洲監管機構或由明年初開始，解除禁止銀行派息的要求。

據悉，歐洲央行監事會多名最初支持禁止銀行派息的成員目前認為，進一步延長派息禁令可能弊大於利。雖然現時風向是支持恢復派息，但監事會成員已準備好在未來幾個月，與支持銀行保留最多儲備金的成員就此事進行磋商。消息指出，有關股息的辯論可能取決於經濟指標，准許延期還貸(Payment Holidays)的貸款數量，以及對銀行壞帳準備金數額的評估。

此前，歐洲央行表示，將在第四季評估派息問題上的立場。

事實上，歐洲央行要求銀行不要派息的舉措，拖累銀行股今年走勢表現。然而，央行暗示，作為交換條件，將對銀行業實施史無前例的監管放鬆，以幫助他們渡過危機。

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