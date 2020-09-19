怡庭居不足300方呎細單位　放盤兩周削價25萬元沽

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，該行新近錄得黃大仙怡庭居成交，單位為2座高層C室，實用面積283方呎，一房一廳間隔，座向東南，原叫價520萬港元，放盤兩周，減價25萬元或4.8%，最終以495萬元成交，實用面積呎價17,491元。

據了解，原業主於2016年購入上址，當時作價325萬元，持貨至今轉售，帳面獲利170萬元離場，單位4年升值52%。

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