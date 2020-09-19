中美科技戰：華府將下架TikTok微信　字節跳動等入稟阻止

美國特朗普政府周五(18日)宣布，下周日(20日)起禁止民眾在美國下載中國影片分享程式抖音海外版TikTok和中國通訊程式微信(WeChat)，並禁止美國企業利用WeChat提供資金轉移服務。TikTok母公司字節跳動同日晚上緊急入稟法院，尋求阻止華府禁令生效。

字節跳動周五晚向華盛頓聯邦法院入稟，挑戰總統特朗普禁止美國公司於下周日起與字節跳動交易的行政命令。入稟狀指，特朗普封殺TikTok是越權，為政治目的而做，並非按法律要求阻止對美國構成的「不尋常及特別的威脅」，禁令違反美國憲法保障言論自由的第一修正案。

入稟狀續指，特朗普的行動會破壞數以百萬計美國人表達自己的網上社區，批評美國商務部無視TikTok對美國用戶私隱及安全承諾的證據，TikTok已向華府提供其他選項解決美方對國家安全的疑慮，但商務部周五「批准摧毀美國TikTok」。

有美國法律專家指出，美國法院一般不會處理有關總統因國家安全而做的決定，任何類似字節跳動的挑戰都會是一場「硬仗」。

另外，微信用戶聯盟亦再次向法庭申訴，以便在周日美國政府將微信下架的禁令生效前予以阻止。外電報道，法官將在加利福尼亞時間周六(19日)下午1時30分開庭考慮該聯盟的論點。

微信用戶聯盟指出，美國商務部的禁令範圍仍然不明確，缺少限定詞和警告，因此用戶會相應擔心他們的行為將被禁止。儘管美國司法部周三(16日)向法院提供了不會影響個人用戶的公開保證，但美國政府仍在全面禁止微信。

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