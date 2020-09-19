亞馬遜旗下Zoox獲批於加州測試自動駕駛汽車
2020年09月19日 14:00
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網購巨人亞馬遜旗下自動駕駛初創企業Zoox，獲美國加利福尼亞州當局許可，可於Foster City總部附近的指定街道上，在沒有車內後備司機的情況下，可測試兩輛自動駕駛汽車。
亞馬遜近年積極於自動駕駛技術領域進行擴張，去年初該公司參與了自動駕駛汽車初創企業Aurora Innovation籌資5.3億美元的融資。
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