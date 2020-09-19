比華利山三房套劈1球沽　呎價逾2.45萬元

利嘉閣地產分行助理分區經理馮銳興表示，該行新近促成跑馬地比華利山E座低層2室的二手成交個案，單位實用面積約1,057方呎，採三房一套連工人套間隔，外望小量馬場景觀。單位放盤約1個月，原業主叫價2,700萬港元，經議價後減價100萬元或約4%，終以2,600萬元成功沽出，折合實用面積呎價約24,598元。

據悉，原業主於2011年2月，以約1,788萬元購入上述單位。持貨約9年，現轉手帳面獲利約812萬元，物業升值約45%。

比華利山本月暫錄約3宗二手成交個案，平均實用面積呎價約25,800元。

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