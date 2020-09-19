賣完兩房24小時唔夠再買三房！換樓客1638萬入市海逸豪園

美聯物業黃埔區區域聯席董事殷勒麟表示，該行近日促成紅磡海逸豪園三房維港海景戶成交，獲剛沽出同屋苑兩房單位之業主承接，成交價1,638萬港元，較原叫價減62萬元，減幅約3.6%。

上述成交單位為海逸豪園23A座低層A室，實用面積827方呎，為三房一套間隔。據悉，買家為同屋苑換樓業主，剛透過該行沽出兩房單位，旋即於24小時內再購入三房維港海景戶換樓，事實上，買家已物色三房單位超過1年，經歷社會事件及疫情第三波後，同類單位售價累積跌幅逾1成，故是次火速拍板承接，折合實用呎價約19,087元。

據了解，原業主於2017年9月斥資約1,400萬元購得，是次轉手帳面獲利約238萬元，物業期內升值17%。

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