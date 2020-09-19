【全球攬炒】英王室地產公司預警物業價值銳減　首季僅收68%租金

疫情衝擊全球經濟，連英國王室也不能幸免，旗下地產公司Crown Estate預警手上物業價值和租金將會大跌，尤其可能對零售物業帶來深遠影響。

Crown Esate是英國的大業主，擁有很多貴重物業，包括倫敦購物旺區的店舖和寫字樓，總值達134億英鎊，行政總裁Dan Labbad承認前景面臨重大挑戰，又透露截至3月底止季度到期租金只收到68%，並預期由6月起季度仍只收到相若比率的租金。

不過，由於疫情影響未全面反映，截至3月底止年度，Crown Estate純利仍由前一年的3.435億英鎊升至破紀錄的3.45億英鎊，而物業價值則跌1.2%，主要為倫敦以外物業作出減值。

在正常情況下，Crown Estate每年將向英國財政部上繳利潤，然後當局向英國王室發放款項，以維修宮殿及維持官邸開支。但今年，Crown Estate將延遲上繳盈利，保留更多現金以填補租金缺口。

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