中國狂採購　芝加哥大豆期貨個半月漲16%創兩年新高

中美科技戰愈演愈烈，但中國仍大手購買美國農產品，刺激芝加哥大豆期貨周五(18日)升見每蒲式耳10.43美元，升約1.3%，連漲3日，並創2018年5月以來新高，自8月以來累漲逾16%，而美國大豆期貨價格在中國開始大手採購前，今年一度跌16%。

據美國農業部數字顯示，由9月起的銷售年度，售往中國的大豆已達1,740萬噸，超過上年度全年約1,700萬噸，上年度亦較前一年多20%。

農業商品經紀商Teucrium Trading主管Sal Gilbertie指出，來自中國的需求龐大，似乎從美國中國購入的大豆數量將破紀錄。

中國在非洲豬瘟過後，正積極增加養豬數目，現時較去年同期增加13%，而大豆為中國豬隻的主要飼料。此外，據之前達的貿易協議，中國政府同意買入數以十億計美元的美國農產品。

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