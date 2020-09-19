【全球暖化】芝加哥商品交易所年內推出水期貨合約

全球氣候暖化，間接引發最近美國加州嚴重山火，芝加哥商品交易所(CME)有見及此，計劃今年稍後推出美國水期貨產品，或成為農產品生產商、地主、地區公共機構的對沖投資工具。

有關期貨合約會與規模11億美元的加州水供應市場掛鈎，並有待監管機構批准。據CME資料顯示，目前加州約40%的水用於灌溉農作物。

CME指出，隨着氣溫上升，加州過去多年一直出現水供應短缺，很多亞洲和非洲地區亦面臨同樣問題，估計到2025年，全球近2/3人口將面對水供應短缺。該所股市指數及另類投資產品主管Tim McCourt稱，現時全球已有20億人生活在水供應不足的壓力之中。

華爾街關注水的投資潛力始於10年前，以沽空美國次按聞名的投資者Michael Burry透露投資於擁有水資源的農地，雖然之售已出售相關資產，但他去年再提到這些資產現時需求很大。

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