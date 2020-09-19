中美科技戰：騰訊傳將微信辦公軟件易名WeCom

據外媒報道，騰訊控股( 00700 )在華府禁止其企業微信辦公軟件（WeChat Work office collaboration app）的服務之前，將其易名為WeCom。

據報，新商標已於8月19日註冊，並引述騰訊消息人士稱，WeCom因此不在美國禁止與微信相關交易的禁令範圍內。不過，騰訊似乎尚未積極推廣WeCom，其下載量未見激增。

美國政府周五(18日)宣布，從周日(20)起禁止民眾在美國下載中國影片分享程式抖音海外版TikTok和中國通訊程式微信(WeChat)，並禁止美國企業利用WeChat提供資金轉移服務。TikTok母公司字節跳動周五晚上緊急入稟法院，尋求阻止華府禁令生效。

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