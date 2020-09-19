【美國IPO狂熱】老牌創投基金連中三元　勁賺天文數字...

美國軟件公司近期掀起上市(IPO)熱潮，多隻本周掛牌的股份，首日股價隨即爆升。其中，獲「股神」巴菲特投資旗艦巴郡認購的雲端軟件商Snowflake，周三(16日)首日上市，收市較招股價飆111%，市值一度升破700億美元，周四(17日)登場、提提雲端管理及分析服務的Sumo Logic漲22%，而遊戲設計軟件商Unity Software股份於周五(18日)首日掛牌，股價大升31%，3隻股份的共通點是主要投資者為老牌創投基金Sequoia，成為大贏家。

Sequoia持有Snowflake約8.4%股權，亦是Sumo Logic最大股東，以周五收市價計，手上3隻股份價值已暴漲至90億美元(約702億港元)。

有48年歷史的Sequoia是蘋果公司、思科系統、LinkedIn、Whatsapp及Zoom等知名科企的早期投資者，該基金2005年開始中國業務，投資於TikTok母公司字節跳動。據悉，TikTok早前被華府要求出售，Sequoia為字節跳動出謀獻策。

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