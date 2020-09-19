新盤動向：藝里坊‧2號首輪銷售沽約93%單位

新盤開售反應理想。恒基地産（00012)旗下西營盤藝里坊‧2號，周六(19日)首輪推售80伙，即日售出74伙，佔可發售單位約93%。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，對項目銷情非常滿意，首輪沽出7伙開放式及67伙一房戶，套現逾5.2億港元。項目客源以本地年輕買家為主，當中亦不乏投資客，並有外籍人士入市。該盤將會在短期內加推單位應市。

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