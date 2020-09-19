英倫銀行如實施負利率　導火線會係...

英倫銀行周四(17日)議息後公布的議息紀錄顯示，官員在會上曾討論過負利率的效用，並提到於第4季與監管機構合作如何執行該具爭議性的政策工具，外界解讀為負利率可能成真。多家大行包括高盛及美國銀行隨即預期，一旦英國稍後未能與歐盟達成貿易協議，將成為英國利率首次跌至負數的導火線。

一個月前，正值英國硬脫歐風險升溫之際，英倫銀行行長貝利仍堅稱沒有計劃步日本和歐元區後塵，推行負利率，如今舉動顯示當局對談判結果作最壞打算。加拿大皇家銀行經濟師Cathal Kennedy表示，議息紀錄表明當局對實施負利率準備就緒，因為可能被迫動用。

近期英國疫情反彈，外界亦開始擔心英國政府下月可能結束工資補貼計劃，高盛表示，無秩序脫歐將令情況變得更糟糕。

不過，摩根大通英國經濟師Allan Monks認為，有關對負利率的討論，顯示英倫銀行認真地考慮該政策工具，惟市場不應預期會很快動用。

受負利率揣測困擾，英鎊近日反彈勢頭受阻，自議息結果出爐前逾1.3美元回落，周五(18日)收報1.2917美元，跌0.43%。

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