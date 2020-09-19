Apple市值自高位失逾4萬億 翻身可能要靠佢...

美國科技股持續受壓，蘋果公司(Apple Inc.)自本月2日見頂後急速回落，周五(18日)再瀉3.17%，收報106.84美元，自高位累跌22%，損失市值達5,320億美元(約4.15萬億港元)。

Apple本周舉行的產品發布會未能為市場帶來驚喜，加上之前升勢過急和估值不低，成為新一輪拋售的藉口。

不過，Apple在搶攻人口達13億的印度市場取得突破，或成為業務增長的新引擎。儘管Apple業務已在印度營運超過廿年，但在下周三(23日)才開始在當地直銷，首次推出網上商店，售賣旗下所有系列產品，趕及當地10至11月假期銷售旺季前開業。

印度一直對當地零售業極度保護，並要求產品採用30%本地製造零件，令外資難以打入市場。經多年游說後，Apple終成為首批外資企業，在印度沒有設立實體店情況下，可以進行網上銷售。

另外，中美科技戰近日升級，摩根士丹利分析員Katy Huberty指出，如果美國政府要求將微信和TikTok在Apple的網上商店App Store下架，對Apple的實際影響有限，該行估計，TikTok過去12個月為App Store僅帶來1,300萬美元收入，佔整體0.007%。

大摩又認為，Apple的最大風險來自中國政府對華府的反擊，惟相信針對Apple的風險很小，維持Apple「買入」評級，目標價130美元。

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