郭家耀：天貓戰略部署創雙贏局面　阿里立不敗之地

今年天貓國際雙11，實現成交過億元人民幣的品牌數將會翻倍，並打造超過2,000款成交以百萬元計的新熱銷產品。天貓國際將於未來1年新增10條國際空運航線，並在廣州、北京、上海、威海及寧波5個口岸強化進口商品的協同，提升貨品抵達中國境內後的清關和配送時效。另一方面，天貓預計未來3年，將出現1,000個年銷售額超過1億元人民幣的新品牌，將整合阿里的資源，全面幫助新品牌在平台的發展。

淘寶天貓總裁蔣凡在天貓新品牌發布會表示，中國整體商業的數碼化會進一步加速，新消費品牌的崛起是中國未來5至10年內最確定的機遇。天貓將推出一系列的計劃，包括輸出數碼技術能力，幫助新品牌預測消費者需求，為新品牌制訂專屬營銷活動，並聯動盒馬、大潤發、零售通及銀泰等阿里經濟體力量，為新品牌形成本地營銷渠道。

蔣凡指出，過去10年是線下品牌擁抱互聯網，未來10年不僅是傳統企業數碼化轉型最關鍵的時期，同時也是互聯網創造新品牌的10年。天貓去年新增70%的新品牌，今年618期間，26個細分領域的第一名，由不足3年的新品牌創造。蔣凡稱，對新品牌的幫助一直是天貓的核心戰略之一，未來除了幫助新品牌銷售的平台，還將協助提升品牌力。天貓的戰略部署將有望製造品牌及電商平台雙贏的局面，阿里在此仍立於不敗之地。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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