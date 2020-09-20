陳樂怡：宜趁調整收集黃金資產
2020年09月20日 08:15
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（Getty Images圖片）
美國聯儲局表示，將維持接近零利率政策，直至實現最大就業水平及2%通脹目標。最新預測顯示至2023年仍將維持在接近零水平。但消息未能為市況帶來太大支持，而且A股近期表現乏力。事實上，美國總統大選的政治風險升溫，加上美國科技股交易極度擠擁，在高估值溢價的情況下，調整壓力不輕，為環球股市帶來不明朗因素。港股短期走勢視乎美股於四重結算日後的反應，支持位於24,000點。策略上，內地加大力度鼓勵消費，以及人民幣偏強，短線仍以內需股看高一線。
世界黃金協會公布，金球黃金交易所買賣基金(ETF)已連續9個月錄淨流入，但8月持倉量僅增長39噸，增幅為年內最低。黃金ETF資金流入放緩，削弱金價進一步上漲動力。而且，臨近美國總統大選，美匯指數反彈，亦限制金價表現。不過，美國聯儲局料會維持長期寬鬆貨幣政策立場，通脹容忍度提升，美元貶值壓力提升，利好金價長線走勢，宜趁調整收集黃金資產。除了傳統黃金ETF、金礦股之外，在內地市場佔比較重的飾金股亦值得留意。其中，周大福(01929)及六福(00590)不單可受惠於金價升勢，中國消費復甦亦支持業務改善。
疫苗憧憬、十一長假期、人民幣轉強等多項正面因素，吸引資金流入中資航空股。中國民航局資料顯示，國內航空客運市場加快恢復，8月共完成4,535.1萬人次，已恢復至去年同期八成以上，並超過今年1月份，為今年以來單月國內旅客運輸規模的最高。另外，據內地去哪兒網數據顯示，截至9月14日，十一長假期國內機票預訂量已經超過去年同期水平。由於南航(01055)主打國內航線，同時美元債佔比最重，因此三大航空公司當中，南航就內地旅遊需求復甦及人民幣升值的受惠程度最高。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
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