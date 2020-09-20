陳樂怡：宜趁調整收集黃金資產

美國聯儲局表示，將維持接近零利率政策，直至實現最大就業水平及2%通脹目標。最新預測顯示至2023年仍將維持在接近零水平。但消息未能為市況帶來太大支持，而且A股近期表現乏力。事實上，美國總統大選的政治風險升溫，加上美國科技股交易極度擠擁，在高估值溢價的情況下，調整壓力不輕，為環球股市帶來不明朗因素。港股短期走勢視乎美股於四重結算日後的反應，支持位於24,000點。策略上，內地加大力度鼓勵消費，以及人民幣偏強，短線仍以內需股看高一線。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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