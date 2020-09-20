葉尚志：海底撈中長線配置考量

港股持續伸延回整走勢，互聯網科技股在本月初出現高位獲利拋售後，沽壓未減又再出現領跌，加上復甦題材股近期炒高了也出現回吐調整，相信港股現時面對的總體壓力仍大，要提防短期跌勢有進一步加劇的機會。操作上，建議宜保持謹慎態度，目前未許過分急進，維持提高警惕性。

目前，海底撈7到8月的客流量已基本恢復到去年同期的八成，預計有望於第四季可以完全恢復過來。另外，公司把握在疫情衝擊下的逆市擴張機會，截至6月底，公司共擁有935家門店，比去年底淨增加167家，相信都有利公司鞏固其行業龍頭、以及奠定長期增長的基礎。建議可於55港元以下逐步吸納，止蝕於42元，目標看70元，中長線配置考量。

第一上海首席策略師葉尚志

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