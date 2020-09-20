陳鳳珠：港股欠缺方向

港股表現反覆，暫時欠缺方向，而近日陸續有大型新股招股，導致資金需求強，金管局持續向市場注資，預期資金將會進入股市。不過，近期資金主要進入內需板塊，內地本月舉辦全國「消費促進月」活動，鼓勵電商平台加大促銷優惠，料內需消費將會錄得增長。

內地的8月份社會消費品零售總額按年增加0.5%至3.36萬億元人民幣，為今年以來首次錄得正增長，反映消費終於顯著復甦。由於就業情況穩定，加上限流措施放寬，帶動消費回穩，其中化妝品、珠寶首飾等中高端消費更錄得雙位數字增長，雖然餐飲收入仍然下降，但跌幅已見收窄。另外，首8個月的全國網上零售額按年增加9.5%至7.03萬億元人民幣，當中實物商品網上零售額按年上升15.8%至5.87億元人民幣，佔社會消費品零售總額的24.6%。預期9月的消費應可持續上升，有助支持經濟發展。

8月份的內地經濟數據普遍顯示經濟回穩，而人行連續兩個月進行中期借貸便利操作，日前開展6,000億元人民幣的中期借貸便利(MLF)，淨投放額外資金4,000億元人民幣，為連續兩個月淨投放，效用或等同下調存準率0.25個百分點，因此預料短期內人行再放水的機會下降。未來人行將繼續深化貸款市場報價利率改革，推動實現利率「兩軌合一軌」，以健全基準利率及市場化利率體系。貸款市場報價利率(LPR)的改革已有成效，報價逐步下行，並發揮方向性和指導性作用，現時LPR已成為銀行貸款利率定價基準，同時促進存款利率市場化，推動存款利率與市場利率逐步並軌。

除此之外，發改委亦將深入推進企業債券註冊制改革，加強訊息披露和監管，亦重視企業債券風險防範工作，包括堅持企業債券募集資金必須和建設項目掛鈎，防止資金空轉；加強與地方政府協調配合，推動提前排查及防範風險；建立早識別及早預警的風險防範體系，有效防控企業債券的市場風險等。內地近年已推動股票發行註冊制改革，並將推動企業債券註冊制改革，預期內地的金融市場發展愈趨成熟。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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