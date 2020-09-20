曜熊理財：美國基金警報未除

美國聯儲局決定保持利率不變，符合市場的普遍預期，但市場波動，現貨黃金短線劇烈波動，聲明剛公布金價走高近8美元，隨後抹去所有漲幅。原油大漲攀上40美元，美股漲跌各異，能源股、工業股上升，科技股則普遍下跌。

這是美國大選之前最後一次聯儲局會議，受到市場各方高度關注。聯儲局承諾將利率維持在當前水平，直到通脹持續上升，預計利率維持在當前水平直至2023年底。

美國基金反彈幅度及速度令人意外，市場動盪遠去，流入資金激增，美國基金市場彷彿回到了繁榮時期，然而將新冠肺炎疫情引發的大跌拋諸腦後。此輪反彈已將美國主要股指從3月下旬的低點拉高逾35%，但美國基金警報未除。

聯儲局官員預計今年美國國內生產總值(GDP)將下降3.7%，上次6月公布的預期降幅為6.5%。聯儲局指美國經濟的復甦速度比預期更快，但並不確定這樣的狀況是否會持續下去，勞動力市場顯然遠未實現充分就業，可能需要聯邦政府實施更多的財政支持。如果缺乏後續的救助措施，恐怕最終將傷害到美國經濟。

同時，經濟的發展道路將在很大程度上取決於如何解決新冠肺炎病毒危機。持續的公共衞生危機將在短期內繼續對經濟活動、就業和通脹造成壓力，並對中期內的經濟前景構成相當大的風險。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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